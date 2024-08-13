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Чому тріскають помідори на грядці: основні причини

13.08.2024

Ірина Нова

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Новини, Поради і розваги, Сад і город

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Помідори – одні з найулюбленіших  овочів, але їх тріскання може стати справжньою проблемою для садівників. Чому ж це відбувається, і як цього уникнути? У цій статті ми розглянемо основні причини тріскання помідорів і способи їх запобігання.

Основні причини тріскання помідорів

  • Несподівані зміни вологості: Різкі коливання вологості ґрунту можуть призводити до стресу у  рослин. Наприклад, якщо після періоду сухої погоди раптово проливний дощ, то помідори можуть не встигнути адаптуватись до нових умов, внаслідок чого їх шкірка тріскається.
  • Недостатнє живлення: Нестача калію може вплинути на структуру плоду. Калій допомагає підтримувати баланс вологи в  рослині, тому важливо забезпечити рослину необхідними мікроелементами.
  • Висока температура: Спека може бути причиною підвищеного випаровування води з рослин, в результаті чого плоди можуть прагнути швидше зрости, тоді як шкірка залишаєтся тонкою і не витримує навантажень.
  • Неправильний полив: Як і нестача вологи, так і надмірний полив можуть негативно вплинути на плоди. Важливо дотримуватись режиму поливу для уникнення стресів у рослин.

Як запобігти трісканню помідорів?

Щоб мінімізувати ризик виникнення тріскання, слід дотримуватись кількох простих правил:

  • Регулярно контролюйте вологість ґрунту і підтримуйте її на стійкому рівні.
  • Проводьте підживлення рослин калієм, особливо в період формування плодів.
  • Забезпечте достатній захист рослин від спеки, наприклад, за допомогою мульчування.
  • При поливі намагайтеся уникати різких змін у кількості води, поливайте регулярними, але помірними порціями.

Тріскання помідорів – це проблема, яка може засмутити будь-якого городника. Однак, знаючи основні причини та дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете виростити здорові та гарні помідори без тріщин.

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Джерело: Pixelinform.com

Теги: поради, город, городина, дача, томати, тріскання помідорів

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