Колишнього поліцейського з Тернопільщини спіймали на хабарі у розмірі 16 тисяч доларів

Повідомлено про підозру колишньому правоохоронцю з Тернопільщини, котрий вимагав 16 000 доларів США за вплив на лікарів у оформленні групи інвалідності.

Як повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури, ексміліціонер запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому у сприянні в оформленні групи інвалідності. Тернополянин запевнив у можливостях впливу на лікарів місцевої лікарні – членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Документи про призначення групи інвалідності та непридатність до служби у війську давали б можливість виїхати за кордон. Свою послугу він оцінив у 16 000 доларів США.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю із визначенням застави у сумі 242 240 грн.