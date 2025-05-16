Коли висаджувати перець і капусту в другій половині травня 2025 року: сприятливі дні

Чимало городників орієнтуються на місячний календар, і не випадково — він дозволяє обрати оптимальні дні для висаджування овочевих культур, що суттєво впливає на майбутній урожай. Це стосується перцю і капусти: за правильного вибору часу посадки ці рослини дають рясні плоди.

ТСН розповідає, які дні весни 2025 року найбільш вдалі для посадки цих овочів.

Коли висаджувати солодкий перець в травні 2025 року

Досвідчені городники добре знають, що перець — одна з найчутливіших культур, яку не варто висаджувати у відкритий ґрунт раніше, ніж встановиться стабільне тепло. Для нормального росту ґрунт має прогрітися щонайменше до +12 °C, а нічна температура — не опускатися нижче цієї позначки. Зазвичай такі умови настають лише в другій половині травня.

Передчасна посадка може завдати шкоди розсаді: навіть якщо листя залишиться зеленим, плоди виростуть дрібними, блідими і слабкими. Саме тому краще не поспішати і дочекатися оптимальних погодних умов.

Коли краще садити капусту в травні 2025 року

Городники стверджують, що капуста добре почувається в прохолодному кліматі, тому її висаджування можна починати ще від квітня. Проте, щоб отримати великі, щільні головки, варто обрати найбільш сприятливі дні для посадки в травні.

Згідно з місячним календарем, найкраще висаджувати капусту у такі дати:

17–20 травня;

22–24 травня;

27 травня;