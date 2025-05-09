Коли та як садити огірки, чи потрібно поспішати, щоб отримати гарний врожай

Огірки — популярна та улюблена багатьма культура, вирощування якої, на перший погляд, здається простим завданням. Проте, для отримання рясного та якісного врожаю, необхідно врахувати низку важливих факторів, починаючи від вибору оптимального часу для посадки і закінчуючи правильним доглядом за рослинами.

Коли найкраще садити огірки

Огірки — теплолюбна культура, яка не терпить заморозків. Тому поспішати з садінням не варто, пише ТСН. Найкращий час для висаджування огірків — кінець квітня — початок травня, коли мине загроза заморозків, а ґрунт прогріється до +14…+16°C. Температура повітря повинна бути стабільною, не нижче +18…+20°C.

Тому варто враховувати регіональні особливості і садити огірки.

на півдні України — в кінці квітня,

в центральних регіонах — в середині-кінці травня

в північних регіонах — в кінці травня

Якщо є сумніви щодо погоди, краще зачекати, інакше доведеться пересаджувати огірки. Для раннього врожаю можна використовувати теплиці або плівкові укриття.

Перші кроки після посадки: тепло та волога — запорука дружних сходів

Після того, як насіння або розсаду огірків висаджено в ґрунт, надзвичайно важливо створити для них оптимальні умови для проростання та вкорінення. Обов’язковим етапом є укриття грядки агроволокном або поліетиленовою плівкою. Цей простий прийом допомагає зберегти необхідне тепло в ґрунті, що є критично важливим для проростання теплолюбних огірків, особливо у випадку нестабільної весняної погоди. Крім того, укриття сприяє утриманню вологи в ґрунті, запобігаючи її швидкому випаровуванню.

Не менш важливим фактором для успішного розвитку огірків є підтримання достатнього рівня зволоження ґрунту. Огірки потребують регулярного та рясного поливу, особливо на початкових етапах росту. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт під огірками завжди був помірно вологим, але не перезволоженим, оскільки надмірна волога може призвести до розвитку грибкових захворювань.

Підготовка ґрунту: запорука здорових рослин

Огірки віддають перевагу родючому ґрунту з хорошим повітрообміном та нейтральною кислотністю. Підготовку ґрунту краще починати ще з осені, вносячи перегній або компост (3-7 кг на 1 кв. м). Також можна додати 300 г кісткового борошна та 1 склянку золи на 1 кв. м для розкислення ґрунту.

Якщо восени удобрити ґрунт не вдалося, це можна зробити навесні, за тиждень до висадки насіння. Для цього викопайте канавку глибиною 40 см, заповніть її перепрілим гноєм, а зверху насипте шар ґрунту в 15 см.

Догляд після садіння

Після посадки важливо забезпечити огіркам належний догляд:

Регулярно поливайте теплою, відстояною водою. Підживлюйте огірки протягом вегетаційного періоду.

Розпушуйте ґрунт після кожного поливу або дощу. Використовуйте шпалери для вертикального вирощування.

Своєчасно обробляйте рослини від шкідників та хвороб.

Не поспішайте та використовуйте переваги теплиць

Слід ще раз наголосити на важливості правильного вибору часу для садіння огірків. Краще зачекати з висівом насіння або висаджуванням розсади, якщо є сумніви щодо стабільного потепління та достатнього прогрівання ґрунту. Поспіх у цьому питанні може призвести до того, що холодна земля затримає проростання, а можливі заморозки взагалі знищать молоді рослини, що зрештою змусить вас витрачати час та сили на повторне садіння.

Якщо ж ви прагнете отримати ранній урожай свіжих огірків, оптимальним рішенням стане облаштування теплиці або використання тимчасових плівкових укриттів. Вирощування огірків під плівкою дозволяє створити сприятливий мікроклімат з достатньою кількістю тепла, захистити рослини від несприятливих погодних умов та отримати більш ранній та стабільний урожай.