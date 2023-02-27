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Коли переводити годинника на літній час 2023?

27.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Україна, Цікаво

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1996 року в Україні на законодавчому рівні закріпили перехід на зимовий час в останню неділю жовтня о 04:00 ранку, а на літній – в останню неділю березня о 03:00 годині ночі.

Переведення годинників в Україні розпочалося 1981 року. Метою була економія електроенергії та продовження світлового дня. З того часу в нашій країні двічі на рік стали переводити стрілки годинника. 2023 року це станеться у неділю, 26 березня.

Це означає, що вночі українцям потрібно буде перевести стрілки годинника на одну годину вперед.

При цьому зазвичай людям не варто турбуватися про те, щоб не забути це зробити, оскільки сьогодні більшість годинників переходять на літній або зимовий час автоматично.

Зокрема, виробники встановлюють в електронні пристрої переведення часу за заводськими налаштуваннями.

У той же час, експерти стверджують, що перехід на літній час впливає на організм людини не позитивним чином.

За словами вчених, переведення стрілок годинника може спровокувати розвиток серцево-судинних та імунних захворювань, оскільки вони змінюють біологічний ритм людини

Крім того, брак сну та зміна режиму також можуть стати причиною стресів.

У зв’язку з цим експерти радять заздалегідь емоційно підготуватися до переведення годинників.

Рекомендації:

  • зміна режиму сну – починати змінювати режим сну за два тижні до 26 березня;
  • прогулянки на свіжому повітрі – вони допоможуть наситити мозок киснем;
  • ранкова зарядка – фізичні вправи допоможуть прокидатися свіжими та у гарному настрої;
  • правильний сніданок – вранці краще споживати ситну їжу, щоб запустити організм.

Теги: суспільство, новини, переведення годинників на літній час, цікаво, переведення годинника

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