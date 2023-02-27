Коли переводити годинника на літній час 2023?

1996 року в Україні на законодавчому рівні закріпили перехід на зимовий час в останню неділю жовтня о 04:00 ранку, а на літній – в останню неділю березня о 03:00 годині ночі.

Переведення годинників в Україні розпочалося 1981 року. Метою була економія електроенергії та продовження світлового дня. З того часу в нашій країні двічі на рік стали переводити стрілки годинника. 2023 року це станеться у неділю, 26 березня.

Це означає, що вночі українцям потрібно буде перевести стрілки годинника на одну годину вперед.

При цьому зазвичай людям не варто турбуватися про те, щоб не забути це зробити, оскільки сьогодні більшість годинників переходять на літній або зимовий час автоматично.

Зокрема, виробники встановлюють в електронні пристрої переведення часу за заводськими налаштуваннями.

У той же час, експерти стверджують, що перехід на літній час впливає на організм людини не позитивним чином.

За словами вчених, переведення стрілок годинника може спровокувати розвиток серцево-судинних та імунних захворювань, оскільки вони змінюють біологічний ритм людини

Крім того, брак сну та зміна режиму також можуть стати причиною стресів.

У зв’язку з цим експерти радять заздалегідь емоційно підготуватися до переведення годинників.

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