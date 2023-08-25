Колона вірян УПЦ мп вже на Тернопільщині: чому це стало можливим

Колона сектантів московського патріархату, бо важко цих зазомбованих людей назвати вірянами, таки нині, близько 3-ї ранку, пересікла межу між Хмельниччиною і Тернопільщиною й прямує до Почаївської Лаври.

«Це нонсенс, щоб під час повномасштабної війни, кількатисячна зграя поплічників ворога, ігноруючи рішення Ради оборони області й обласної ради, безперешкодно рухалася територією країни, – акцентує голова ТОО ВО «Свобода», депутат Тернопільської обласної ради. – Рухалася, проповідуючи не Бога, а «рускій мір», втоптуючи у землю пам’яті наших загиблих воїнів, відкрито демонструючи зневагу до військовослужбовців, правоохоронців, рішень влади та підкреслюючи безсилість суспільства супроти них».

Свободівець переконаний, що цього могло б не трапитися, якби Верховна Рада таки знайшла в собі силу й сміливість прийняти законодавче рішення про заборону УПЦ мп в Україні. Раз і назавжди.

«Відповідний законопроект депутат від ВО «Свобода» Оксана Савчук зареєструвала ще торік, – підкреслює. – Але він досі не проголосований. Досі організація, що кишить колаборантами й зрадниками, котрі ненавидять українців та Україну, чекають на прихід «руского міра» й, мов холеру, розносять по селах і містах його ідеологію, – не заборонена».

Олег Сиротюк певен, що «достатнього одного вольового рішення однієї людини, щоб парламент проголосував за заборону УПЦ мп, припинивши це відверте моральне знущання агентів фсб в рясах і їхніх послідовників над українською нацією, глузування над українськими цінностями й пам’яттю, відкрите приниження гідності українців й зневагу до законів України».

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