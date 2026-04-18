Червоногородський замок — найкраще фото Тернопільщини

У конкурсі «Вікі любить пам’ятки» н айкращим фото Тернопільської області 2025 року стало зображення Червоногородського замку. Автор — Олександр Єрмошенко.

Червоногородський замок — оборонна споруда біля зниклого колишнього міста Червоногорода, пам’ятка архітектури місцевого значення. Руїни розташовані в урочищі Червоному, поблизу села Ниркова Чортківського району, на стрімкому пагорбі посеред глибокої котловини річки Джурин, яка в цьому місці утворила майже замкнуту петлю. Замок описаний як збудований за старосвітською архітектурою і обнесений мурами, в деяких місцях поруйнованими.

Від 1778 року — власність Кароля Понінського, який у 1820 році звелів розібрати 2 вежі й частину будівлі, дві інші вежі та частину стін використав для спорудження палацу на замковому фундаменті. Його син, Калікст, вважаючи вежі надто низькими, розібрав їх і збудував на цих самих місцях вищі та об’ємніші, у псевдоренесансному стилі.

До Першої світової війни палац мав вишукану терасу в італійському стилі та колонаду із 6 кам’яних колон, був оточений великим ландшафтним парком із фонтаном. Під час Першої світової війни палац зазнав значних руйнувань, і його більше не відбудовували. Довершила руйнування Друга світова війна. Нині збереглися лише дві, значно пошкоджені вежі. У квітні 2013 року половина однієї з веж обвалилася.

«Все ще менше половини, тільки 46%, пам’яток Тернопільщини представлено у Вікісховищі, сестринському проєкті Вікіпедії, де зберігаються медіафайли для ілюстрування статей. Ми запрошуємо жителів та гостей області брати участь у конкурсі восени, а для цього — планувати свої весняні та літні вихідні та відпустки, щоб охопити цікаві місця, дізнатися більше про регіон та його культурну спадщину, задокументувати її та поділитися побаченим із цілим світом через сторінки найбільшої у світі онлайн-енциклопедії», — прокоментувала Ольга Мілянович, прессекретарка ГО «Вікімедіа Україна», членкиня організаційного комітету «Вікі любить пам’ятки».

Мальовничі руїни Червоногородського замку поблизу села Нирків не вперше представляють Тернопільську область на конкурсі. У попередні роки серед пам’яток Тернопільщини перемагали: Бучацький монастир отців Василіян Воздвиження Чесного Хреста Господнього, дзвіниця Свято-Успенської Почаївської Лаври, Здвиженська церква на Тернопільським ставом, Підгорянський монастир, руїни замку у селі Кудринці, ансамбль Кременецького колегіуму єзуїтів, церква святого Івана Богослова у селі Жуків та Скала-Подільський замок.

Станом на 2025 рік у списку пам’яток Тернопільської області — 4815 об’єктів культурної спадщини, 2231 (46%) — мають світлини на Вікісховищі. 2025 року 28 учасників та учасниць завантажили 2556 фото 567 пам’яток (фото 122 з них завантажено вперше). За роки проведення конкурсу роботи із зображеннями пам’яток області подало 468 учасників та учасниць.

«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) — міжнародний конкурс фотографій пам’яток культурної спадщини для ілюстрування Вікіпедії, який був започаткований у 2010 році в Нідерландах. Конкурс був визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі (2012). Усього за час проведення конкурсу було завантажено понад 3,6 млн фотографій зі 102 країн і територій. В Україні конкурс проходив уже вчотирнадцяте, його проводить громадська організація «Вікімедіа Україна». За попередні роки проведення конкурсу в Україні понад 3,5 тисяч учасників та учасниць завантажили понад 450 тисяч світлин понад 42 тисяч об’єктів культурної спадщини.