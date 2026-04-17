На Кременеччині учні гімназії провели масштабну толоку

У межах Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» шкільна спільнота провела масштабну толоку. Для гімназії такі заходи давно вийшли за межі формальності та стали частиною активного громадського життя.

Особливістю ініціативи є те, що учні дбають не лише про територію закладу, а й про чистоту всього села Котюжини. Уже кілька років поспіль вони впорядковують навколишнє середовище.

Цьогоріч під час толоки найбільшу увагу приділили місцям, які найбільше потерпають від засмічення. Спільними зусиллями вдалося очистити берегові лінії місцевих водойм від пластику та побутових відходів, а також впорядкувати придорожні смуги та узбіччя доріг.

Досвід Котюжинської гімназії доводить, що реальні зміни починаються з маленьких кроків — із турботи про своє село, природу та спільний простір.

Довідка

Всеукраїнська акція «За чисте довкілля» проводиться щороку з метою благоустрою населених пунктів, озеленення територій та покращення санітарного стану громад. До участі традиційно долучаються органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, підприємства та небайдужі жителі. У межах акції організовують толоки, прибирання парків, узбіч доріг, берегів водойм і висадку зелених насаджень.