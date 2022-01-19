У рамках програми «Спроможна школа для кращих результатів» у Вишнівецький ЗОШ капітально відремонтували актовий зал. Це сучасний, безпечний та інклюзивний освітній простір для творчого розвитку дітей.

Як розповідає голова облдержадміністрації Володимир Труш, для реалізації проєкту «ШІКС» Вишнівецької ЗОШ (шкільний інтерактивно-креативний соціопростір) було виділено 1 274 823 грн та 319 000 грн із місцевого бюджету.

«У Вишнівецькій школі створено нове освітнє середовище – актовий зал. Він є сучасним, креативним та повністю руйнує стереотипи про шкільні актові приміщення», – розповідає Володимир Труш.

На створення актового залу працівники та учні чекали майже 70 років. Раніше для проведення репетицій та виховних заходів, вони були змушені ходити у сусіднє село.

«До цього нам було дуже важко поєднувати виховний процес з освітнім. Щоб провести виховний захід, ми ходили 2 кілометри в сусіднє село, де в актовому залі проводили репетиції. Наразі ми маємо простір, де діти можуть різносторонньо розвиватись», – розповідає директорка школи Валентина Яковлєва.

Крім капітального ремонту та теплоізоляції приміщення, у рамках програми також придбано мультимедійне та акустичне обладнання, а саме: 2 інтерактивні дисплеї, сучасні ноутбуки, фотоапарат тощо. Відтепер, сучасний актовий зал зможуть використовувати не лише для реалізації освітніх, а й культурних потреб громади.

Додамо, на базі школи функціонує сім класів НУШ (1-3 класи). Класні кімнати забезпечені комп’ютерним обладнанням, меблями, дидактичними матеріалами за кошти державної субвенції на НУШ. У планах керівництва Вишнівецької територіальної громади – створення на базі школи академічного ліцею, який забезпечуватиме доступ до якісної загальної середньої освіти дітей та молоді Вишнівеччини.