Хто з воєнкомів Тернопільщини сяде за грати у жовтні?

Після гучного скандалу з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, в помешканні якої співробітники ДБР знайшли 6 мільйонів доларів, ми вирішили звернути увагу на те, яка ж ситуація із збагаченням на мобілізації в нас, на Тернопільщині.

З початку року правоохоронці Тернопільщини повідомили про понад 10 резонансних кримінальних проваджень стосовно посадовців ТЦК та СП, лікарів ВЛК, а також їхніх спільників, викритих на незаконному збагаченні та сприянні чоловікам в ухиленні від військової служби.

Фактично, в нашій області жоден місяць не минає без гучних затримань хабарників. Створюється навіть враження, що між різними правоохоронними відомствами відбувається своєрідне соціалістичне змагання щодо кількості та «жирності» викритих корупціонерів. Особливо це стало помітним після початку липня.

Проте хабарники у лікарських комісіях та ТЦК Тернопільщини значно мізерніші за сумнозвісну Тетяну Крупу. В залежності від обставин, розмір хабаря, який мав би гарантувати ухилянтам незаконну відстрочку або ж зняття із військового обліку, коливався від 20 000 гривень до 15000 американських доларів. У більшості випадків сума з одного ухилянта не перевищувала 5-10 тисяч $, що є доволі невеликою цифрою у порівняні із ризиком сісти на 10 років у тюрму.

І якщо у випадку керівниці Хмельницької МСЕК ціна ризику вимірювалася у мільйонах доларів, то питання чим керувалися фігуранти кримінальних проваджень на Тернопільщині залишається відкритим.

Наразі ж з офіційних повідомлень правоохоронців видно чітку тенденцію -кожного місяця наручники одягають на чергового посадовця-хабарника і оскільки на календарі наближається середина жовтня, нам слід очікувати гучну новину про затримання «свіжого» хабарника, який вирішив підзаробити на відмазувані ухилянтів від служби.

А тим, хто бажає пригадати, які найрезонансніші затримання корупціонерів у цьому році привертали нашу увагу, ми пропонуємо невеличку ретроспективу.

2024 рік розпочався із хабаря в 1500 «зелених» інструктору відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського об’єднаного міського ТЦК та СП. Саме в таку скромну суму він оцінив ризик сісти на 10 років за грати, допомагаючи 26-річному тернополянину отримати відстрочку від призову у зв’язку із вступом у коледж.

Про гучне затримання військовослужбовця та повідомлення йому про підозру тоді повідомила пресслужба обласного управління СБУ. У межах контролю за вчиненням злочину, оперативники спецслужби задокументували отримання військовослужбовцем першої частини неправомірної вигоди – 500 доларів США за видачу призовнику посвідчення про приписку до призовної дільниці. На підставі зібраних доказів інструктору центру комплектування повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Естафету затриманих корупціонерів у березні продовжив штаб-сержанта тернопільського ТЦК, який отримав підозру у системному хабарництві.

Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець обіцяв чоловікам видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень. 17 березня за результатами спільно роботи Військової контррозвідки СБУ та Національної поліції був затриманий, повідомили на сторінці обласного ТЦК. Хабарнику інкримінували ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

У квітні військові контррозвідники СБУ та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки поліції затримали на гарячому «рішалу», який пообіцяв військовозобов’язаному домовитися з членами військово-лікарської комісії Тернопільського МТЦК та СП, щоб отримати документи для визнання його тимчасово непридатним до військової служби. Цього разу послуги посередника коштували значно дорожче. Сума хабаря становила вже 12 000 доларів. Проте, як він планував розділити ці кошти з лікарями ВЛК правоохоронці нажаль не повідомили. Відомо, що така співпраця з членами ВЛК коштувала 37-річному тернополянину щонайменше підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Травень на Тернопільщині розпочався із повідомлення поліції про затримання завідувачки терапевтичного відділу-представниці територіальної позаштатної військово-лікарської комісії, що діє при Тернопільському районному церцентрі комплектування та соцпідтримки.

Зі слів Сергія Крети, зловмисницю викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно з працівниками Департаменту контррозвідки СБУ. Вона вносила неправдиву інформацію у картку обстеження військовозобов’язаного для відстрочки від призову, а допомагав їй у цій справ лікар-терапевт, який оформив документи про тимчасову непридатність до військової служби і зазначив у медичному висновку неправдивий діагноз. Дії медиків правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Скільки коштували такі маніпуляції з лікарськими документами в офіційному повідомлені не зазначалося.

Наступне резонансне викриття корупціонерів, які намагалися заробити на мобілізації, відбулось наприкінці липня. Тоді слідчі поліції та бійці спецпдрозділу КОРД затримали на хабарі керівника відділу та головного спеціаліста мобілізаційного відділення. У ході розслідування цієї корупційної схеми правоохоронці провели 38 обшуків на території Тернопільської і Львівської областей та вилучили майже 2 мільйони гривень, 96 тисяч доларів, 82 тисячі євро, чорнову документацію, транспортні засоби інші речові докази.

«42-річний виконувач обов’язків керівника вимагав у громадянина скретч-картки на паливо, вартістю майже 15 тисяч гривень, за “вирішення питання” про не вручення повістки його брату. Також він обіцяв посприяти, щоб брата не доставили в ТЦК та СП для проходження ВЛК», – повідомили на сайті Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За оновлення військових даних корупціонери хотіли до 2 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК за списання з військової служби, а також за допомогу в переведенні з бойових частин в тилові. За такі дії начальник відділу ТЦК СП отримав підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а його спільник підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Також у липні військові контррозвідники СБУ та оперативники ДВБ поліції затримали 23-річного «рішалу», який за 15000 доларів обіцяв військовозобов’язаному вплинути на службових осіб ВЛК та Тернопільського ТЦК та виготовити документи, які б гарантували відстрочку від мобілізації за станом здоровʼя.

«У цю суму входило виготовлення медичного висновку про тимчасову непридатність до військової служби та можливість на законних підставах виїхати до країн Євросоюзу», – йдеться у повідомленні.

За «посередництво» у вирішенні питань з лікарями ВЛК затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

У серпні співробітники Служби безпеки та Національної поліції затримали на хабарі 43-річного військовослужбовця обласного ТЦК та СП, який вимагав 5 тисяч доларів США у доставленого для звірки військово-облікових даних громадянина.За ці гроші він мав вплинути на своїх колег та допомогти чоловіку покинути територію ТЦК. А також посприяти, щоб військовозобов’язаний не отримав бойову повістку і не був притягнутий до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення документів.є

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди військового затримали та повідомили про підозру.

Минулого ж місяця співробітники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції затримали 35-річного мешканця Чортківського району, який за 5000 доларів обіцяв чоловікові вирішити питання з правоохоронними органами щодо непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Також «рішала» обіцяв домовитись із працівниками одного з районних ТЦК про уникнення мобілізації та служби в армії.

Скільки доларів він мав передати силовикам, а скільки мали б осісти у кишенях воєнкомів, нажаль, теж не повідомлялося. За таке посередництво «рішала» отримав від правоохоронців підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Джерело: газета “Місто”