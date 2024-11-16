Хотіла оформити «тисячу Зеленського», але втратила 162 000 гривень

У Тернополі зафіксовано випадок шахрайства, коли жінка втратила значну суму грошей, намагаючись отримати державну виплату.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Заявниця розповіла, що в одному з месенджерів отримала сповіщення про можливість отримати 1000 гривень від Міністерства соціальної політики. Така грошова допомога нещодавно була анонсована в Офісі Президента України.

Жінка перейшла за наданим посиланням і подала заявку на виплату. Вже незабаром їй зателефонував чоловік, який представився співробітником фінансової установи і запевнив, що займається оформленням цієї виплати. Оскільки тернополянка була впевнена, що все відбувається законно, вона погодилася на допомогу афериста. Під його вказівки жінка здійснила кілька операцій через мобільний банкінг, зокрема перевипустила кредитну картку та підтвердила зняття коштів.

Як тільки тернополянка виконала інструкції, аферист швидко поклав слухавку, а жінка почала отримувати сповіщення про списання коштів з її картки. В результаті вона втратила 162 480 гривень.

Поліція зареєструвала факт злочину та внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці закликають громадян бути обережними і не довіряти сумнівним повідомленням. Не переходьте за посиланнями, що надходять через месенджери, оскільки вони можуть вести на шахрайські сайти, де вам запропонують ввести персональні дані або здійснити підозрілі фінансові операції. Не виконуйте жодних дій в інтернет-банкінгу за вказівками незнайомців — це може призвести до несанкціонованого доступу до ваших рахунків.

У Міністерстві соціальної політики підкреслили, що всю офіційну інформацію щодо отримання грошової підтримки можна знайти на урядових ресурсах, а подати заявку для отримання допомоги можна через додаток «Дія» в рамках програми «є-Підтримка».