Хоростківські важкоатлети Дадерки здобули чотири «срібла» на чемпіонаті Європи

На юніорському чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Албанії Аліна Дадерко стала триразовою срібною призеркою у ваговій категорії до 63 кг серед юніорок до 20 років. Хоростківчанка посіла друге місце у ривку (97 кг), поштовху (115 кг) та у сумі двоборства (212 кг).

Брат Аліни – Віталій Дадерко – став срібним призером чемпіонату Європи. У ваговій категорії до 79 кг серед юніорів до 20 років наш спортсмен здобув срібло у ривку з результатом 174 кг.

Після виконання гімну Аліна Дадерко відмовилася від традиційного спільного фото з росіянкою. Російські спортсмени виступали на чемпіонаті Європи у нейтральному статусі.

Тренери спортсменів: Ярослав Ваверчак, Вікторія Шаймарданова та Віктор Симів.