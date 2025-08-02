Хіміко-біологічний факультет ТНПУ – де наука та освіта відкривають двері до майбутнього

Сьогодні природнича освіта є основою для розвитку нових технологій та інновацій. Вона сприяє появі нових відкриттів у галузі біології, хімії, медицини, екології, енергетики та інших сфер, які роблять наше життя безпечнішим, зручнішим та більш сталим. Водночас, педагогічна освіта є критично важливою для розвитку України, для формування освіченого, відповідального та свідомого молодого покоління – майбутнього українського суспільства.

Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – це місце, де поєднуються наука, освіта, інновації та захоплення. У нас високоякісне навчання, яке відкриває перед Тобою широкі і перспективні можливості в кар’єрі та наукових дослідженнях. Тут народжуються наукові ідеї та мрії, які стають реальністю. Наші випускники – це вчителі нового покоління, екологи, біотехнологи, фахівці з біобезпеки, дослідники у лабораторіях та університетах.

Факультет запрошує стати частиною дружньої та креативної хіміко-біологічної родини!

Спеціальності, які пропонуються:

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

(ВСТУП за НМТ 2022, 2023, 2024 та 2025 р.р. + мотиваційний лист)

А4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)

А4.06 Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини)

А4.15 Середня освіта (Природничі науки)

E1 Біологія

G21 Екологічна біотехнологія

другого (магістерського) рівня вищої освіти

(ВСТУП за ЄВІ та ЄФВВ 2024 та 2025 р.р. + мотиваційний лист)

А4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)

А4.06 Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини)

А4.15 Середня освіта (Природничі науки)

Переваги та особливості навчання на факультеті:

високий рівень навчання: наші викладачі – це відомі фахівці у своїй галузі, які мають багаторічний досвід і міжнародне визнання та ефективно допоможуть здобути глибокі знання і навички, необхідні для успіху;

впровадження індивідуальної траєкторії навчання – 25 % від загального обсягу годин припадає на вибіркові дисципліни загальної і професійної підготовки, що дозволяє глибше зануритися у проблеми чи питання, які цікавлять саме Тебе;

можливість здобуття вищої освіти за дуальною формою, що передбачає навчання на робочому місці у школі, на підприємствах, в установах чи наукових організаціях (від 25 до 60 % від загального обсягу освітньої програми);

введення в освітні програми комплексних та інтегрованих навчальних курсів («Здоров’я, безпека і добробут», «Природничі науки») та мінорних програм («Лабораторний аналіз», «Здоров’я людини», «Захист рослин», «Біотехнології в екології»);

сучасні лабораторії та обладнання, які дозволяють проводити актуальні дослідження та експерименти, які охоплюють широкий спектр наукових напрямів;

об’єднання науково вмотивованої молоді на факультеті у студентське наукове товариство «Природничі Горизонти» і наукові гуртки за інтересами та вподобаннями;

велика кількість навчальних практик та екскурсій (Дністровський каньйон, карстові печери, заповідники «Товтри» і «Кременецькі гори», дендрарії і ботанічні сади, зоологічні музеї, Центри науки);

наявність стаціонарної бази для проходження практик з природничих дисциплін – «Лабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар ТНПУ» на базі Голицького ентомолого-ботанічного заказника та Агробіологічної лабораторії й теплиці на базі ТНПУ;

реальний практичний досвід – співпраця, практика і стажування з науково-дослідними інститутами та підприємствами, з біологічними і хімічними лабораторіями (Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства «Поділля» НААН України, приватні підприємства «Молокія», фармфабрика «Тернофарм», завод GazoBET та аграрні фірми, тощо);

міжнародне співробітництво – на факультеті діє програма подвійних дипломів та семестрової мобільності з Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), а також участь у реальних наукових ґрантових проєктах і дослідженнях;

кар’єрні перспективи – наші випускники успішно працюють у різних сферах, включаючи освіту, наукові дослідження, фармацію, лабораторний аналіз, екологію , біотехнологію;

особистісний розвиток – на факультеті проводиться активна виховна, профорієнтаційна, розвиваюча, творча і волонтерська діяльність для студентів (заходи від Профкому ТНПУ, факультету мистецтв, відділу у справах молоді,

природоохоронні заходи, Наукові пікніки, Дні відкритих дверей, Літній табір для молодших школярів, Літня школа), що є важливим для розвитку творчості, ефективного таймінгу, самостійності, комунікативних, організаційних і лідерських навичок.

Приєднуйся до нашої великої та дружньої спільноти, де кожен має можливість реалізувати свій потенціал та досягти успіху.

Обирай хіміко-біологічний факультет та зроби крок до своєї мрії!

З усіх питань просимо звертатися на гарячу інформаційно-консультаційну лінію: тел. 098 416-65-93 + viber, 063 952-00-05, (0352) 53-39-58

e-mail: pk@tnpu.edu.ua, dek_chembio@tnpu.edu.ua, bodnar@tnpu.edu.ua

додаткова інформація за покликанням: https://tnpu.edu.ua/about/public_inform/priymalna-kom-s-ya.php, https://tnpu.edu.ua/faculty/himbio/index.php

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Ми раді бачити кожного за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2, ТНПУ, головний корпус, 11 кабінет.