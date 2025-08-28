Громади Тернопільщини закупили інклюзивні шкільні автобуси

Заліщицька, Зборівська, Лопушненська, Іванівська, Козівська, Мельнице-Подільська, Монастириська, Товстенська, Хоростківська, Микулинецька громади з Тернопільщини закупили інклюзивні шкільні автобуси. Транспорт спеціально обладнаний для перевезення маломобільних груп населення, мають місця для супроводжуючих та для крісел колісних.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода,

«Це дозволить зробити освітній процес доступним та безпечним для всіх дітей, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами», — зазначив він.

На закупівлю транспорту спрямовано 105,4 млн грн, з яких 68,9 млн грн — кошти субвенції з державного бюджету та 36,5 млн грн — співфінансування з місцевих бюджетів.

Закупівля транспорту стала можливою завдяки співпраці Уряду України та Європейського Союзу в межах реалізації проєкту «Ukraine Facility».