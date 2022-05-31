Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк благословив та передав 7 автомобілів (2 позашляховики та 5 реанімобілі) для потреб Збройних сил України.

Владика Василь окропив транспортні засоби святою водою та прочитав молитву благословення, а відтак побажав, щоб Бог під охороною завжди тримав ці автомобілі і кожен, хто їх використовуватиме, був збережений від всякої злої пригоди. Один реанімобіль отримає військово-медична служба у м. Гусятин, чотири інші безпосередньо будуть передані у чотири військові частини, два позашляховики будуть доставлені на передову найближчим часом.

Фундаторами автомобілів стали: о. Марко-Ярослав Семеген, настоятель собору Святої Софії у місті Римі, президент товариства «Свята Софія», о. Юліян Скасків, громада Різдва Христового м. Бреша (Італія), священники Зарваниці о. Володимир Топоровський та о. Тарас Вінницький, фундація «Покрова» (Італія), о. Михайло Бойко та парафія Святого Архистратига Михаїла для українців м. Болонія (Італія).

Владика Василь дякував отцям, які є його вихованцями та закінчили Тернопільську духовно семінарію, за допомогу та любов до України. Також висловив слова вдячності народному депутату Миколі Люшняку, який допомагав у вирішенні питань, пов’язаних із логістичною доставкою, о. Володимирові Фірману, о. Романові Дутчаку, водіям, які доставили автомобілі, працівникам ФГ «Зарваниця АГРО», які безкоштовно здійснили техогляд і ремонт.

Насамкінець високопреосвященний Василій підсумував, що Тернопільсько-Зборівська архиєпархія з ініціативи і за сприяння священників та багатьох людей доброї волі станом на сьогодні уже передала 36 автомобілів та відправила поверх 700 тонн гуманітарного вантажу на схід України.