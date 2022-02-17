15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цього дня також минає 33-тя річниця виведення військ з Афганістану.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко та перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук взяли участь у мітингу-реквієм, який з нагоди пам’ятної дати відбувся в Тернополі біля пам’ятника воїнам-афганцям.

«Сьогодні – велике християнське свято Стрітення Господнє! І в цей благословенний день ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав, — воїнів, які виявили мужність, відвагу та вірність присязі, виконуючи бойові завдання за межами нашої держави. У 1979–1989 рр., коли Україна була під владою Московії, українці змушені були проливати кров на Афганській землі. У цій страшній, чужій війні ми заплатили високу ціну — життя віддали кращі сини нашої неньки… Афганська війна — одна з найкривавіших в історії людства, викарбувана кров’ю в пам’яті нашого народу. Неможливо забути героїчний подвиг кожного українського воїна, який пройшов це пекло, — сказав Михайло Головко, звертаючись до присутніх. — Від себе особисто та від імені депутатського корпусу Тернопільської обласної ради висловлюю слова найщирішої поваги і вдячності всім воїнам, які живуть серед нас. Захоплюємося вашою мужністю та силою духу! Ваш приклад надихає кожного українця, адже саме ви одними з перших вийшли на Майдан і стали на захист рідної землі на сході України. Низько схиляємо голови перед пам’яттю про тих, хто загинув і не повернувся до рідного дому! Вічна пам’ять та слава! Слава Україні!»