19 січня 1912 року в Тернополі народився Ярослав Стецько — один із лідерів національно-визвольного руху українського народу. З нагоди 110-річчя від дня народження славетного українського патріота у Тернополі відбулося відкриття виставки та спецпогашення марки і художнього конверта.

Участь у заході взяв голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Тернопільська обласна рада проголосила 2022-й Роком Ярослава Стецька, який був, є і завжди буде уособленням та символом боротьби за незалежність нашої держави, – зазначив Михайло Йосифович. – Усе життя Ярослава Стецька сповнене безкомпромісної боротьби за найвищу мету — вільну та суверенну Україну.

«Україна має стати ідейним, моральним і культурним центром, навколо якого повинні зосереджуватись змагання інших поневолених народів… Україна має бути їх ідейним і моральним провідником у їхніх визвольних змаганнях», — казав Ярослав Стецько.

Ярослав Стецько походив із родини священника. Був членом Крайової екзекутиви ОУН, ідеологічним референтом і редактором підпільних видань, одним із ініціаторів створення Революційного проводу ОУН-б. На Українських національних зборах у Львові 30 червня 1941-го саме він проголосив Акт відновлення Української держави.

Ярослав Стецько нам заповідав, що найвищою цінністю для українця є українська нація. Тож будьмо гідними синами й дочками нашого великого батька. Слава Ярославу Стецьку! Слава Україні!»

Також з нагоди пам’ятної дати відбулося відкриття тематичної виставки, на якій подані унікальні експонати, серед яких особистий комп’ютер, за яким Ярослав Стецько працював у часи еміграції у Мюнхені.

На завершення заходу було представлено відеоролик із записом інтерв’ю Ярослава Стецька.