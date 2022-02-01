Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко заявив, що питання забезпечення першочергового розгляду та вирішення завдань територіальної оборони – пріоритетне для нього і всього депутатського корпусу.

Нещодавно під керівництвом голови облради відбулася нарада щодо формування підрозділів територіальної оборони в Тернопільській області, у рамках якої обговорили питання надання приміщень для бригади та батальйонів територіальної оборони Тернопільської області.

«Члени постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності підтримали клопотання квартирно-експлуатаційного відділу м. Тернопіль Командування сил логістики Міністерства оборони України щодо надання в оренду комплексу будівель Чортківського обласного протитуберкульозного диспансеру в селі Білобожниця і комплексу будівель комунального некомерційного підприємства «Кременецький обласний дитячий психоневрологічний санаторій» Тернопільської обласної ради у місті Кременець для розміщення батальйону територіальної оборони», – повідомив Михайло Йосифович.

Голова обласної ради наголосив на тому, що Тернопільщина – патріотичний край, ми ніколи не стояли та не будемо стояти осторонь питання територіальної цілісності нашої держави і забезпечення безпеки громадян.

«Переконаний, у наш час кожен свідомий українець має бути готовим боронити територіальну цілісність рідної держави! На сьогодні в нашій області вже є більше двохсот контрактників, які проходять службу в підрозділах територіальної оборони, решту – резервісти», – додав очільник області.

Михайло Головко наголосив, що ще будучи депутатом Верховної Ради України разом з побратимами-свободівцями ініціював проєкт Закону про цивільну зброю і боєприпаси. Він закликає народних депутатів проголосувати за цей закон. Голова облради переконаний, що зараз, як ніколи, українцям треба надати право на володіння зброєю. Необхідно проводити навчання й тренування.

«Ми усвідомлюємо, що самі змушені захищати себе та рідну державу, тому необхідно мати належну підготовку. І я кажу не лише про поводження зі зброєю, кожен має уміти надати першу домедичну допомогу тощо.

Тому ми навчаємось, проводимо тренування, стрільби і закликаємо до цього інших», – сказав голова облради.