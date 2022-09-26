Повномасштабна російсько-українська війна змінила нас, країну та внесла корективи в організацію місцевого самоврядування.

Самоврядування, котре одним з перших 24 лютого прийняло на себе виклики війни, зуміло швидко самоорганізуватися й спільно з мужніми Воїнами ЗСУ дати рішучу та ефективну відсіч окупантам.

«Саме місцева влада в перші ж години взяла на себе відповідальність за безпеку й формування територіальної оборони, організацію блок-постів, налагодження гуманітарних штабів, розміщення й забезпечення усім необхідним переселенців, збір та відправлення допомоги на фронт, релокацію підприємств з тимчасово окупованих територій, підтримку економічного фронту… І впоралася та продовжує робити все, навіть неможливе, задля перемоги України», – констатував голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко під час «кругового столу», що в рамках ІХ міжнародної наукової конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського», відбувся в Чернівцях.

Тема обговорення: «Російсько-українська війна та її впливи на муніципальне і міжрегіональне співробітництво: механізми та інструментарій розвитку територій». Ішлося, зокрема, і про функції обласних, районних і місцевих рад в умовах дії воєнного стану. Думками, поглядами, досвідом ділилися науковці та практики з Тернопільщини, Хмельниччини, Чернівеччини, Івано-Франківщини й закордоння.

Місцеве самоврядування, на думку Михайла Головка, нині, як ніколи, потребує підтримки держави, а не цькування, заборон і врізання коштів і прав.

«Без розвитку громад не буде успішної та заможної держави, – підкреслив очільник Тернопілля. – Самодостатнє, сильне місцеве самоврядування – ось один з ключів до цілковитої перемоги України на всіх фронтах».

Свободівець зауважив: з першого дня війни Тернопільська обласна рада і депутатський корпус стали в стрій спільно з усієї українською нацією. Чимало депутатів облради і працівників – взяли зброю й зараз – на передовій.

«Тернопільщина, як і багато інших західних областей, перетворилася у величезний гуманітарний хаб і вже сьомий місяць є надійним тилом для всієї країни, – акцентував. – А все це – результат активної взаємодії комунальних закладів, громад, волонтерських громадських організацій. Ми спільно шукаємо шляхи розв’язання проблемних питань. Ефективно й швидко ухвалюємо важливі для області й громади рішення та діємо, не чекаючи.В Україні добре розвинуто місцеве самоврядування, яке не потребує диктату зверху».

Укотре Михайло Головко також підняв питання реалізації принципів економічного націоналізму. Певен, що українцям слід розвивати власне виробництво замкнутого циклу, підтримувати свого виробника, особливо – сільського, бо це – правильно, перспективно й справедливо.

У дискусії, як кажуть, народжується істина. Михайло Головко вірить, що напрацювання, зроблені під час «круглого столу», ляжуть в основу програм, положень та пропозицій парламенту щодо розвитку місцевого самоврядування та міжнародної співпраці.