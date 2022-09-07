Очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко побував на найбільшій фермі печериць нашого краю Fungi Farm.

Він відзначив високу якість продукції підприємства й те, що ферма не лише продовжує працювати під час війни, підтримуючи економіку країни, а й допомагає Збройним Силам України та внутрішньо переміщеним особам.

– Фанджі Фарм – родинний бізнес, створений Ярославом Саловським та його синами – Євгеном та Володимиром. Зараз на грибній фермі працює велика команда професіоналів – працевлаштовано більше 30 людей, серед яких і ті, хто опинився у складних життєвих обставинах під час війни, – зазначив голова обласної ради. – Теплиці Fungi Farm знаходяться у передмісті Тернополя – село Хатки Великоберезовицької громади та мікрорайон обласного центру «Пронятин». На площі майже 6,5 тис. метрів квадратних збирають понад 100 тонн печериць у місяць.

Михайло Головко висловив вдячність засновнику підприємства та його працівникам.

Він пообіцяв, що обласна рада й далі підтримуватиме розвиток бізнесу на Тернопільщині.