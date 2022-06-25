Михайло Головко разом з Mamont Roma придбав та передав бус на передову для бійців 35-го стрілецького батальйону Збройних Сил України.

Разом із побратимами у складі батальйону воюють депутати Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, Володимир Гач та свободівці Богдан Бутковський і Тарас Дячун, які були одними з тих, хто звільнив від окупантів Київщину, а також — начальник патронатного відділу Тернопільської обласної ради Тарас Паляниця.