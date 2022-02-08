“Ні, касовим апаратам!” Під стінами Тернопільської обладміністрації зібралися кілька десятків підприємців з усієї області. Люди були обурені, вимагали припинити тиск на малий бізнес, мовляв, і так ледве кінці з кінцями зводять, а тут ще й касові апарати, непосильні податки…

Зустрівся з підприємцями Тернопільщини голова обласної ради Михайло Головко. Очільник області переконує, що облрада, яка є найвищим представницьким органом нашого краю, завжди підтримувала та буде й надалі підтримувати підприємців – людей, які сумлінно працюють і сплачують податки до бюджету.

“Ще будучи депутатом Верховної Ради України, я, як і мої побратими з ВО «Свобода», завжди відстоював інтереси малого та середнього бізнесу. Мені дуже прикро, що зараз найвищий законодавчий орган держави не чує підприємців”, – зазначив Михайло Йосифович.

Михайло Головко переконаний, що керівництво держави шукає кошти там, де їх немає. Натомість, варто було б розпочати реальну боротьбу з олігархами, виводити економіку з тіні за рахунок викриття офшорних схем. Голова облради наголосив, що Україна в рік втрачає не менш ніж 15 млн доларів, які виводять в «офшори».

“Ми бачимо, як українців грабують, як наші співвітчизники змушені виїжджати на заробітки за межі України, залишаючи свої сім’ї. Мене це болить. Я сам з сім’ї заробітчан, теж свого часу «скуштував» заробітчанського хліба. Знаю, як це нелегко. Прагну, щоб українці могли спокійно жити й працювати, сплачуючи чесні податки на своїй, Богом даній, землі. У нас є для цього всі можливості, адже Україна – унікальна та багата держава! Ми маємо всі необхідні ресурси, водночас наша економіка перебуває під керівництвом олігархів, кожен з яких володіє власним телеканалом, газовою чи нафтовою трубою, хімічними чи металургійними комбінатами, і, до того ж, вони не поспішають сплачувати податки”, – додав очільник краю.

Михайло Головко зазначив, що українців, які день і ніч працюють, щоб заробити копійчину, обдирають до нитки. Ухвалили закон, який знищує малий і середній бізнес та називають це боротьбою з тіньовою економікою.

“Боротьба підприємців за свої права є справедливою. Запевняю, що Тернопільська обласна рада готова прийняти звернення до вищого керівництва держави. Ми – за підприємців, ми – за збереження малого та середнього бізнесу, ми – проти тиску на бізнес! Малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки! Такої думки я притримувався, будучи депутатом Верховної Ради України, й сьогодні вона – незмінна”, – сказав Михайло Йосифович.

Голова обласної ради каже, що завжди наполягав та продовжує наполягати на тому, що підприємці мають відчувати захист від держави, а не навпаки.

“Наполегливо звертаюся до керівництва держави почути підприємців і прийняти законопроект щодо спрощеної системи оподаткування та має звільнити ФОПів малого і середнього бізнесу від обов’язкового встановлення касових апаратів!” – наголосив Михайло Головко.