Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко нагородив відомого спортсмена Тараса Радя найвищою почесною відзнакою Тернопільської облради «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька. Про це йдеться у розпорядженні голови облради.

Спортсмен отримав цю відзнаку за вагомий особистий внесок у спортивні здобутки Української держави. Ініціатор подання – депутат обласної ради, голова комісії з питань освіти, науки, молоді, спорту Володимир Мисик.

Нагадаємо, Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання ТНПУ ім. В. Гнатюка, триразовий призер зимових Паралімпійських ігор – 2022.

Почесною відзнакою «За заслуги перед Тернопільщиною» ім. Ярослава Стецька є нагрудний знак із відповідним зображенням. На лицьовому боці відзнаки розміщене зображення Ярослава Стецька і напис «ЯРОСЛАВ СТЕЦЬКО 1912-1986». На зворотному боці – в центрі напис у три рядки «ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРОВОДУ ОУН. ПРЕЗИДЕНТ АБН». По колу розміщений напис «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА». Першу таку медаль минулого року вручили 3-му Президенту України Віктору Ющенку.

До речі, 2022 р. в Тернопільській області проголошено Роком Ярослава Стецька.