Блаженніший зустрівся з пацієнтами лікарні, побажав їм швидкого одужання та перемоги нам усім.

Патріарх подарував хлопцям, які проходять лікування молитовники і Святе Письмо. Блаженніший відзначив роботу лікарів травматологічного відділення лікарні та подякував за врятовані життя.