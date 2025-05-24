Герої серед нас: Дмитро Порада з Підгаєцької громади отримав «Золотий хрест»

Боєць із Підгаєцької громади Тернопільської області Дмитро Порада отримав державну нагороду — «Золотий хрест». Відзнаку вручають за виняткову мужність, силу духу та вірність Україні.

Про вручення відзнаки повідомила Підгаєцька міська рада, опублікувавши слова підтримки та подяки:

«Ця відзнака — не просто медаль. Це знак вдячності народу за силу, яку Ви проявляєте щодня, захищаючи нашу землю. За витримку там, де інші б не витримали. За сміливість і рішучість, які не піддаються жодним обставинам».

У громаді наголошують, що вчинки захисника — це не лише боротьба на передовій, а й приклад для молодшого покоління, знак стійкості для кожного українця.

У дописі також прозвучали слова віри у Перемогу і повернення:

«Нехай щаслива доля і мирне небо будуть Вашою нагородою після Перемоги. Пишаємось. Чекаємо. Віримо».

Публічно привітала бійця й Роксолана Лапухіна — очевидно, одна з близьких Дмитра:

«Сонце, від усього серця вітаємо тебе з цією величною нагородою — Золотим Хрестом!».

«Золотий хрест» — почесна відзнака, якою нагороджують військових за особливу мужність, рішучість, вірність присязі та захист України в умовах бойових дій.

Це не державний орден у формальному юридичному значенні, але одна з найвищих недержавних відзнак, яку вручали, зокрема, особисто Головнокомандувачем ЗСУ. Часто її отримують бійці, які брали участь у найскладніших операціях, обороні ключових ділянок фронту або проявили особливу ініціативу під час бою.

Для громади такі нагороди — не лише визнання особистого героїзму, а й спосіб не втратити зв’язок із тими, хто щодня ризикує життям. Дмитро Порада — один із таких. Його вчинки залишаються в полі зору рідного міста.