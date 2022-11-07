Українська асоціація районних і обласних рад звернулася за сприянням в організації передачі фермерам Тернопільщини обладнання для тимчасового зберігання зерна.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Вчора провів зустріч із представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO), яка спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики) розробила програми сприяння українським фермерам із забезпечення так званими рукавами для тимчасового зберігання врожаю, – зазначив Михайло Головко.

Програма реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.

П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні, у такий спосіб має на меті допомогти малим фермерам та підприємствам вирішити проблему зберігання зерна, вважає цю підтримку необхідною у межах підготовки до зимового сезону, а також забезпечення продовольчої безпеки не лише України, а й усього світу.