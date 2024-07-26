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Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 27 липня

26.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині 27 липня з 17:00 до 23:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

 Заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень, – зазначили енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 17:00-18:00  4 черга
➡️ 18:00-19:00  3 черга
➡️ 19:00-20:00  2 черга
➡️ 20:00-21:00  1 черга
➡️ 21:00-23:00  6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: Тернопільська область, актуально, графік вимкнення електроенергії, вимкнення світла, ВАТ "Тернопільобленерго"

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