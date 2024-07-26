Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 27 липня

На Тернопільщині 27 липня з 17:00 до 23:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Заходи обмеження будуть застосовуватись лише в години вечірнього піку споживання. З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень, – зазначили енергетики.

Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів у Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 17:00-18:00 4 черга

➡️ 18:00-19:00 3 черга

➡️ 19:00-20:00 2 черга

➡️ 20:00-21:00 1 черга

➡️ 21:00-23:00 6 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.