Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 12 липня

На Тернопільщині 12 липня з 00:00 до 24:00 години прогнозується застосування погодинних вимкнень електрики почергово.
Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги, – повідомляють енергетики.
Відповідно до розпорядження НЕК “Укренерго”, вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів 12 липня у Тернопільській області плануються в наступні години:
00:00-01:00 1 черга
00:00-02:00 3 черга
00:00-03:00 4 черга
01:00-05:00 6 черга
02:00-06:00 2 черга
03:00-07:00 5 черга
05:00-09:00 1 черга
06:00-10:00 3 черга
07:00-11:00 4 черга
09:00-13:00 6 черга
10:00-14:00 2 черга
11:00-15:00 5 черга
13:00-17:00 1 черга
14:00-18:00 3 черга
15:00-19:00 4 черга
16:00-20:00 6 черга
17:00-21:00 2 черга
18:00-22:00 5 черга
19:00-23:00 1 черга
20:00-23:00 3 черга
21:00-24:00 4 черга
22:00-24:00 6 черга
23:00-24:00 2 черга
Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК. Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці.