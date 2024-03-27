Ексдиректору товариства у Тернополі загрожує 12 років в’язниці привласнення 25 мільйонів гривень держбюджету

Слідчі оголосили підозру колишньому директору товариства у Тернополі, котрий привласнив майже 25 млн грн під час будівництва Палацу спорту. Підозрюваному може загрожувати до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як встановили слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини та оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, у 2019 році один зі структурних підрозділів Тернопільської міської ради уклав договір з підрядною організацією на будівництво спортивного об’єкта в Тернополі.

Для виконання робіт підрядник – товариство з Київщини – отримав з бюджету понад 30 млн грн. З метою привласнення коштів директор комерційної структури надав замовнику робіт офіційні документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. Унаслідок таких дій підрядника завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

