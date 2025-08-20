Екс-голова Тернопільської облради отримав на фронті орден “За мужність”

Олексій Петрович Кайда, відомий громадський діяч з Тернополя, голова Тернопільської обласної ради (26 березня 2009- 23 листопада 2012), народний депутат Верховної Ради України 7-го скликання, перший заступник голови Комітету з питань фінансів і банківської діяльності був нагороджений орденом «За мужність».

Відзнаку вручено за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час виконання бойових завдань на фронті, повідомив побратим Олексія Кайди Юрій Сиротюк на своій сторінці фейсбук.

Мій побратим Олексій Кайда отримав високу державну нагороду – орден «За мужність». Дуже заслуженно. Хоча про мужність Петровича ми знаємо і без орденів. Як і про Мудрість. І Шляхетність. Мужність нині наша головна валюта. Будьте мужніми як Петрович. А Петрович нехай просто буде. Країну вести за собою мають саме такі… – пише він.

Олексій Кайда є учасником комбатантського об’єднання «Легіон Свободи». На початку 2015 року отримав повістку до військкомату в четвертій хвилі першого етапу мобілізації та був мобілізований до лав ЗСУ. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну – старший лейтенант і командир взводу 45-ї окремої артилерійської бригади.

Інші нагороди