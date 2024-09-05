Екс-депутат облради «добровільно-примусово» перерахував на ЗСУ мільйон гривень

Оголошено вирок тепер уже колишньому депутату облради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матдопомоги.

27 серпня 2024 року ВАКС ухвалив вирок на підставі угод про визнання винуватості у справі стосовно депутата обласної ради, обвинуваченого в одержанні 15 тис. грн неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ за сприяння у виділенні матеріальної допомоги для лікування.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. Враховуючи, що депутат вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн та позбавив права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки.

Крім того, особа має перерахувати на потреби ЗСУ 1 млн грн, з яких 600 тис. грн вже перераховані на спеціальний рахунок.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Йдеться про тепер уже екс-депутата Тернопільської обласної ради. Днями оприлюднено вирок Вищого антикорупційного суду, з якого стали відомі деталі справи. Зокрема і про те, чим зловживав депутат. Отже, рішенням чотирнадцятої сесії VI скликання Тернопільської обласної ради від 11.11.2020 затверджено обласну комплексну програму соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2021-2025 роки. Встановлено, що разова грошова допомога може надаватися фізичним особам, які проживають на території Тернопільської області, перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин, а також мобілізованим особам, учасникам антитерористичної операції, операції Об`єднаних сил, учасникам-добровольцям антитерористичної операції, операції Об`єднаних сил, постраждалим учасникам революції Гідності, членам їх сімей, сім`ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об`єднаних сил, членам сімей Героїв Небесної Сотні, які проживають на території Тернопільської області. Допомога може надаватися не більше одного разу на рік одному і тому ж отримувачу.

Водночас визначено, що загальна сума коштів для надання допомоги передбачена Тернопільською обласною радою в обласному бюджеті з розрахунку 84 000 гривень на рік на одного депутата Тернопільської обласної ради, а також 550 000 гривень – голові Тернопільської обласної ради та голові Тернопільської обласної державної адміністрації. При цьому допомога може надаватися лише особам, які постійно проживають на території Тернопільської області, на підставі звернення депутата Тернопільської обласної ради, голови Тернопільської обласної державної адміністрації та звернень, які надходять для розгляду голові Тернопільської обласної ради, щомісячно у розмірі, що не перевищує обсягу видатків згідно з розписом обласного бюджету.

На такому законному тлі депутат вирішив заробляти гроші. Наприкінці січня 2024 року між ним та колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України, учасником антитерористичної операції відбулася телефонна розмова – йшлося про можливість отримання ним матеріальної допомоги з обласного бюджету для лікування. Депутат запевнив, що допомогу можуть виділити, але це, мовляв, це не телефонна розмова. У подальшому була зустріч віч-на-віч біля залізничного вокзалу, на якій уже відверто заявив: матеріальну допомогу необхідно буде розділити «по половині».

Фінал доволі прогнозований: коли військовослужбовець віддавав депутату 15 тисяч гривень (а всього отримав 30 тисяч), «оборудку» викрили правоохоронці. Застуканий на гарячому представник органу місцевого самоврядування не знайшов слів для виправдань – усе було більш, ніж очевидно.

Це викриття набуло чималого резонансу – люди у соціальних мережах висловлювали огиду до такого «заробітку» депутата.

Примітно, що, затверджуючи угоду про визнання винуватості між обвинуваченим і прокурором, суд з’ясовував, чи спроможний депутат «без тягаря» оплатити на ЗСУ значні суми – приблизно на мільйон гривень. Дослідивши обставини, судді дійшли висновку, що спроможний.