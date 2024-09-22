Дзвінка Торохтушко отримала першу літературну відзнаку

На книжковому фестивалі KyivBookFest оголосили переможців Конкурсу короткої воєнної прози від видавництва «Білка» та конкурсу воєнної поезії пам’яті Гліба Бабіча.

Приємно, що наша тернополянка,знана літераторка, волонтерка, уродженка Кременця Любов Бурак (Дзвінка Торохушко) здобула перемогу у конкурсі воєнної поезії імені Гліба Бабіча за твір «Мамо, досить вже, ми – не зайчики!».

Мамо, досить вже, ми – не зайчики..»

Мамо, досить вже, ми – не зайчики!

– Добре, котику.

– Мамо-о!

– Ок!

У пологовім цілувала пальчики,

Які тиснуть тепер курок.

Ніч невиспана – лізуть зубчики.

День:

– Не хочеться до садка!

Сам собі вистригає чубчика:

– Мам, я схожий на козака!

Дні за днями, дванадцять років,

Радість в серці й на ранах сіль,

Прогуляв двадцять п’ять уроків,

– Та згоріли б вони усі!

Стоси зошитів і паперу,

Нитки нервів – тонке, урвись!

– Я вступаю до універу.

Ще п’ять років – і він юрист…

Син закоханий, це навіки,

Звісно ж, мама про це все знає,

Кожен зайчик є чоловіком,

А кожен котик кицю стрічає.

І безперечно, що королеву,

Найкращу в світі, миліш від сну.

Не кожен котик зростає левом,

Та мій ось виріс…. В оцю війну.

А війна, мов стара кравчиня,

Строчить залпами із околиць,

Кроїть долю страшним начинням.

– Мамо, я тепер доброволець!

А війна фастригує чорним,

Прошиває червону заполоч.

– Ми їх, мамо, таки поборемо!

– Вірю, котику. Знаю, зайчику.

– Ох, та, досить вже! Ми – не зайчики

Що ж ти, мамо, вперта така?

– Я в пологовім цілувала пальчики…

Щоб не ковзали із курка.

За словами Любові Бурак, це її перша літературна відзнака.

«І я досі трохи шокована і розчулена. Чесно. Дякую високому журі Конкурсу воєнної поезії ім. Гліба Бабича! Щиро дякую видавництву «Білка»! Дякую котикам, які тримають над нами небо і поглиблюють землю під могилами ворогів! Дякую всім, хто пише і читає книжки про війну! Я вважаю, що сьогодні це – найактуальніша література. «Світ уміщається весь на дні рюкзака солдата» – Гліб Бабич. Дякую за нагороду! Дякую за довіру! – ділиться емоціями переможниця.

Довідково.

Гліб Бабіч – військовослужбовець і поет. З 2014 по 2019 рік Бабіч брав участь в Антитерористичної операції і Операції об’єднаних сил. Після звільнення із війська займався громадською діяльністю, зокрема працював в організаціях, які працюють із ветеранами війни. Став співзасновником громадської організації «Брати по зброї». У видавництві «Білка» у 2021 р. вийшла збірка поета «Вірші та пісні». Після 24 лютого 2022 р. служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді під позивним «Лєнтяй».