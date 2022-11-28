“Дивує, що обшуки не відбулися у головній православній святині Тернопільщини – Почаївській Лаврі!” – Михайло Головко

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
“ВО «Свобода» – завжди на крок попереду! Ми завжди говорили, що московія – це одвічний ворог України, і ми маємо бути готові давати відсіч, бо наше знищення – їх головне бажання.”
До Верховної Ради подали законопроект № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», автором якого є наш депутат Оксана Савчук та прийняли відповідне звернення від Тернопільської обласної ради.
Із перших днів повномасштабної російсько-української війни свободівці на Тернопільщині розпочали збір підписів на підтримку даного законопроекту. Понад 50 тисяч мешканців краю підтримали заборону московського патріархату в Україні. Хіба це не вагомий аргумент волевиявлення людей?
“Сьогодні, коли нарешті «крига скресла», і проведено обшуки на території Києво-Печерської Лаври та інших осередків УПЦ МП, наші здогадки знову підтвердилися, адже в ході перевірок виявили людей без документів, громадян рф, проросійську літературу, великі суми грошей і ще багато доказів антиукраїнської діяльності. Дивує, звичайно ж, що подібні обшуки не відбулися у головній православній святині Тернопільщини – Почаївській Лаврі!” – зазначив голова обласної ради.
Михайло Головко переконаний, що заборона ворожої церкви якраз на часі.
“Перевертням та колаборантам у священичих рясах немає місця в українських святинях! Ми не втомимося повторювати, що ворожу, антиукраїнську, фсбшну структуру, яка прикривається українськими православними вірянами та провадить багаторічну діяльність на знищення Української Держави потрібно заборонити на законодавчому рівні! Вимагаємо негайно провести перевірки в Почаївській Лаврі та ухвалити «свободівський» законопроект про заборону московського патріархату!” – підсумував голова обласної ради.