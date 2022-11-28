“Дивує, що обшуки не відбулися у головній православній святині Тернопільщини – Почаївській Лаврі!” – Михайло Головко

Провести перевірки в Почаївській Лаврі та ухвалити «свободівський» законопроект про заборону московського патріархату – зараз на часі!

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

“ВО «Свобода» – завжди на крок попереду! Ми завжди говорили, що московія – це одвічний ворог України, і ми маємо бути готові давати відсіч, бо наше знищення – їх головне бажання.”

До Верховної Ради подали законопроект № 7204 «Про заборону Московського патріархату на території України», автором якого є наш депутат Оксана Савчук та прийняли відповідне звернення від Тернопільської обласної ради.

Із перших днів повномасштабної російсько-української війни свободівці на Тернопільщині розпочали збір підписів на підтримку даного законопроекту. Понад 50 тисяч мешканців краю підтримали заборону московського патріархату в Україні. Хіба це не вагомий аргумент волевиявлення людей?

“Сьогодні, коли нарешті «крига скресла», і проведено обшуки на території Києво-Печерської Лаври та інших осередків УПЦ МП, наші здогадки знову підтвердилися, адже в ході перевірок виявили людей без документів, громадян рф, проросійську літературу, великі суми грошей і ще багато доказів антиукраїнської діяльності. Дивує, звичайно ж, що подібні обшуки не відбулися у головній православній святині Тернопільщини – Почаївській Лаврі!” – зазначив голова обласної ради.

Михайло Головко переконаний, що заборона ворожої церкви якраз на часі.