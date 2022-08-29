Про підсумки засідання розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Одним з перших під час сесії розглянули питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» п’ятдесятьом уродженцям Тернопільщини. Більшість з них – Герої, які з 2014 року виступили на захист України та віддали за неї життя.

Ще одним питанням, що було розглянуто на засіданні, є звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо врегулювання на законодавчому рівні діяльності церкви московського патріархату.

– Ми таки дотиснули з головами фракцій питання ворожої організації в нашій області, і сьогодні депутати одноголосно проголосували звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо діяльності церкви московського патріархату, – говорить Михайло Головко. – Дякую депутатському корпусу, дякую активістам, які зібрали уже більш як 50 тисяч підписів на підтримку законопроєкту про заборону московського патріархату. Сподіваємося, що позиція Тернопільської обласної ради буде почута в Києві.

Під час засідання депутати проголосували за внесення змін і доповнень щодо надання разової грошової допомоги з фонду Тернопільської обласної ради на 2021-2025 роки та про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення (Програма “Турбота”).

– Також з метою оптимізації діяльності обласної ради до порядку денного були включені проекти про ліквідацію комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр» та реорганізацію Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс» та комунального підприємства «Видавництво «Рада», – зазначає Михайло Головко. – Ухвалили ряд питань, що стосуються перейменувань обласних закладів, затвердження статутів комунальних закладів та багато інших господарських питань. Затвердили бюджетні звіти за 2021 рік. Із найприємнішого – нагородили найактивніших краян почесними відзнаками Тернопільської обласної ради «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька, нагрудними знаками «За особливий внесок у розвиток Тернопільщини та України», почесними грамотами, цінними подарунками (годинниками) і подяками голови Тернопільської обласної ради з нагоди Дня незалежності України.

Михайло Головко подякував депутатам за плідну роботу та додав, що на засіданні були присутніми не всі, адже 12 депутатів зараз воюють в ЗСУ.