Дистанційна робота: понад 177 тисяч гривень виманили шахраї у жительки області

28-річна потерпіла хотіла підзаробити в Інтернеті, а натомість втратила гроші. Правоохоронці вкотре застерігають: не довіряйте незнайомцям, які пропонують великий прибуток у мережі.

Як з’ясували працівники Кременецького райвідділу поліції, жінка натрапила на оголошення про легку роботу – перегляд відео, після чого треба ставити вподобайки. «Фахівець» з просування контенту переконав заявницю у тому, що для збільшення доходу слід зробити декілька грошових переказів. Захоплена перспективою швидкого прибутку, потерпіла почала перераховувати кошти. Таким чином вона здійснила близько 10 переказів на різні карткові рахунки, загальна сума яких склала понад 177 000 гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та закликають жителів області не довіряти незнайомцям. Будьте обережні з обіцянками легкого заробітку. За жодних обставин не перераховуйте гроші на невідомі рахунки. Не існує такої роботи, де переглядають відео, ставлять вподобайки й отримують за це гроші. Також варто бути обережним із викупом товару на певних сайтах. За такими пропозиціями нерідко теж стоять шахраї, стверджують у відділі комунікації обласної поліції.

Якщо потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800)50-51-70.