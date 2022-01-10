Наприкінці минулого року на засіданні виконавчого комітету місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області визначив найкращих юних спортсменів в номінації «Олімпійська надія Тернопільщини 2021 року». Таких талановитих, наполегливих юних олімпійців виявилося дванадцятеро, як місяців у році. Юних спортсменів нагороджено іменними стипендіями та олімпійськими подарунками від регіонального осередку НОК України в Тернопільській області.
Отож, хто вони, молоді та завзяті, гордість не лише області, а й України:
Володимир Войтович — володар Кубка України з греко-римської боротьби серед юніорів;
Юліана Туницька — кременецька спортсменка, бронзова призерка чемпіонату Європи з санного спорту серед молоді віком до 23-х років;
Аліна Дадерко — хоростківська спортсменка, четверте місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, восьме — на чемпіонаті світу;
Катерина Кондратенко — переможниця Всесвітніх учнівських ігор з вільної боротьби;
Юрій Щербань — п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу з велосипедного спорту на треку;
Матвій Чауш — переможець Всесвітніх учнівських ігор з легкої атлетики в стрибках у висоту;
Олеся Крисюк — бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу серед молодих атлетів віком до 22-х років;
Іванна Дяченко — бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное;
Руслан Черватюк — переможець Дитячої ліги чемпіонату України з волейболу серед юнаків 2004 року народження, бронзовий призер чемпіонату Східноєвропейської зональної асоціації серед юнацьких команд віком до вісімнадцяти років;
Віталій Мандзин — бронзовий призер етапу юніорського Кубка IBU з біатлону;
Сергій Лисобей — майстер спорту з плавання, член збірної України, багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України серед юнаків, юніорів та молоді;
Богдана Грицик — дворазова чемпіонка України з волейболу серед дівчат, третє місце відбіркового турніру чемпіонату Європи в Латвії.
Направду, наші юні спортсмени – молодці, як і їх тренери, які вкладають своє вміння, серце і душу, щоби виховувати переможців. Тож побажаємо їм нових успіхів і перемог вже у 2022 році.