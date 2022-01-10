Наприкінці минулого року на засіданні виконавчого комітету місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області визначив найкращих юних спортсменів в номінації «Олімпійська надія Тернопільщини 2021 року». Таких талановитих, наполегливих юних олімпійців виявилося дванадцятеро, як місяців у році. Юних спортсменів нагороджено іменними стипендіями та олімпійськими подарунками від регіонального осередку НОК України в Тернопільській області.

Отож, хто вони, молоді та завзяті, гордість не лише області, а й України:

Володимир Войтович — володар Кубка України з греко-римської боротьби серед юніорів;

Юліана Туницька — кременецька спортсменка, бронзова призерка чемпіонату Європи з санного спорту серед молоді віком до 23-х років;

Аліна Дадерко — хоростківська спортсменка, четверте місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, восьме — на чемпіонаті світу;

Катерина Кондратенко — переможниця Всесвітніх учнівських ігор з вільної боротьби;

Юрій Щербань — п’яте місце на юніорському чемпіонаті світу з велосипедного спорту на треку;

Матвій Чауш — переможець Всесвітніх учнівських ігор з легкої атлетики в стрибках у висоту;

Олеся Крисюк — бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу серед молодих атлетів віком до 22-х років;

Іванна Дяченко — бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное;

Руслан Черватюк — переможець Дитячої ліги чемпіонату України з волейболу серед юнаків 2004 року народження, бронзовий призер чемпіонату Східноєвропейської зональної асоціації серед юнацьких команд віком до вісімнадцяти років;

Віталій Мандзин — бронзовий призер етапу юніорського Кубка IBU з біатлону;

Сергій Лисобей — майстер спорту з плавання, член збірної України, багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України серед юнаків, юніорів та молоді;

Богдана Грицик — дворазова чемпіонка України з волейболу серед дівчат, третє місце відбіркового турніру чемпіонату Європи в Латвії.

Направду, наші юні спортсмени – молодці, як і їх тренери, які вкладають своє вміння, серце і душу, щоби виховувати переможців. Тож побажаємо їм нових успіхів і перемог вже у 2022 році.