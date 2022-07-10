Автопарк тернопільського громадського транспорту незабаром поповниться, адже мерія виділила кошти на закупівлю 2 нових тролейбусів.

Що кажуть про це тернополяни – далі у матеріалі “Файного міста”.

Нагадаємо, таке рішення ухвалили 6 липня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської МТГ. Управлінню транспортних мереж та зв’язку спрямували кошти на придбання двох тролейбусів б/к Skoda 24TrCitelis. На розмитнення та доставку загальну суму виділили 1,8 млн грн.

Люди кажуть, що зручніше їхати на нових тролейбусах. Вони естетичніші, краще працюють, в спеку в них легше перебувати.