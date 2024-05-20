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Дружина загиблого командира з Тернополя створює прикраси з гільз

20.05.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Теми

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Знана волонтерка Ольга Коновал, дружина легендарного командира з Тернополя Сергія Коновала, який героїчно загинув на фронті, створює прикраси з відпрацьованих гільз.

Про це волонтерка розповіла у соцмережах на власній сторінці. Ще напередодні у інтверв’ю “Свободі” жінка розповідала, що її прикраси розлітаються по всьому світу. Сто процентів коштів йде на забезпечення роти.

Мої прикраси з гільз – моє натхнення. Це те, що дає мені можливість залишати памʼять про час та емоції, які ми переживаємо. Те, що дає ресурс, розуміння, що кожен може бути цінним. Та і моєї цінності також. А найголовніше те- що я чітко відчуваю, що можу бути корисна. Що приналежна.
Коли здається, що придумуєш щось унікальне- це важливо. Але коли це сприймають за унікальне інші люди, то це безцінно.
Горда створювати унікальний продукт, основною місією якого є наша перемога! – поділилася Ольга у ФБ.

Дружина легендарного полеглого командира з Тернополя розпочала виробництво FPV-дронів

 

Теги: волонтерка, Ольга Коновал, прикраси з гільз

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