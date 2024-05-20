Дружина загиблого командира з Тернополя створює прикраси з гільз

Знана волонтерка Ольга Коновал, дружина легендарного командира з Тернополя Сергія Коновала, який героїчно загинув на фронті, створює прикраси з відпрацьованих гільз.

Про це волонтерка розповіла у соцмережах на власній сторінці. Ще напередодні у інтверв’ю “Свободі” жінка розповідала, що її прикраси розлітаються по всьому світу. Сто процентів коштів йде на забезпечення роти.

Мої прикраси з гільз – моє натхнення. Це те, що дає мені можливість залишати памʼять про час та емоції, які ми переживаємо. Те, що дає ресурс, розуміння, що кожен може бути цінним. Та і моєї цінності також. А найголовніше те- що я чітко відчуваю, що можу бути корисна. Що приналежна.

Коли здається, що придумуєш щось унікальне- це важливо. Але коли це сприймають за унікальне інші люди, то це безцінно.