Дружина легендарного полеглого командира з Тернополя розпочала виробництво FPV-дронів

Війна заламала не одну долю, забрала життя, зруйнувала сім’ї, лише біль і страждання несе клятий окупант на українську землю. Та як би не було важко, як би не краялось серце, українці б’ються далі та нищать ворога.

Історію кохання тернополянки, волонтерки Ольги Данченко та командира Сергія Коновала розповідали напередодні Дня закоханих. Наприкінці року молода пара одружилася. Мріяла про щасливе майбутнє, подорожі, щасливу родину, та спільну щасливу спокійну старість на рідній землі. Однак, не судилося… 6 квітня командира “Сталевої сотні” Сергій Коновал та заступник, кум Тарас Петришин зустріли свій останній бій.

Біль огорнув серця усіх, хто знав мужніх воїнів. Тернопіль кілька днів був у жалобі. А що довелося пережити бідолашній Олі Коновал важко й уявити. Та жінка вирішила, що не сидітиме склавши руки і тужити. Вона – жінка незламного воїна і помститься за смерть коханого. Тож вирішила розпочати виробництво 100 FPV-дронів.

Насправді цим дуже горів Сергій і, аналізуючи все, що відбулося за 2 роки повномасштабної та 10 років війни, він говорив, що війну ми можемо виграти лише дронами. Тому це його ідея і ми організували виробництво FPV-дронів у Тернополі, – розповідає волонтерка, дружина загиблого Героя Сергія Коновала Ольга Коновал.

У команді Ольги Коновал близько семи людей, які виготовляють дрони. Зараз вони на етапі пошуку необхідних деталей і лише тоді зможуть розпочати виробництво безпілотників. Однак саме з отриманням усіх необхідних матеріалів є труднощі, каже волонтерка.

Навіть дещо ми виготовляємо самі завдяки 3D-принтеру. Те, що не можемо виготовити самі, то закупляємо і за кордоном, і в Україні. Вже десь 70% деталей куплено, а інше потрібно чекати з-за кордону, – каже волонтерка.

Закупляти усі необхідні деталі вдається завдяки підтримці небайдужих. У своїх соцмережах Ольга Коновал відкрила збори “На помсту”, де усі охочі можуть задонатити.

Виготовляють FPV-дрони двох розмірів: восьмого та десятого.

8 розміру – це одноразові дрони. А от 10-ті мають дещо іншу функцію. У критичних ситуаціях він може працювати на доставку медикаментів, їжі, води. Відповідно він доставляє бійцям те, що необхідно, і повертається назад. Коли є ситуація, що хлопці в оточенні, то це дуже рятує, – зазначає Ольга Коновал.

Як каже Ольга Коновал, любов до чоловіка додає їй сил та мотивації не зупинятися, а працювати й надалі на Перемогу.

Наші відносини були прикладом чистої любові та почуттів і незважаючи, що Сергія не стало, це почуття нікуди не зникло в мені. Я зранку прокидаюсь з великим відчуттям любові і засинаю з ним також. Просто є розуміння того, що він би пишався, – розповідає дружина загиблого Героя Сергія Коновала.

Також дуже цінною для волонтерки є підтримка бійців.

Вони мені кожного дня дзвонять і кажуть: «Приїжджай». Вони захоплюються та вірять в мене. Щоранку питають, чи я вже поїла, і таким чином стараються замінити трішки ту увагу, яку приділяв мені Сергій. І це дуже сильно. Це просто інша сімʼя, – каже Ольга Коновал.

Усі, хто хоче долучитися до збору “На помсту” можуть задонатити на банку у соцмережах Ольги Коновал.

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