“Його щирість, доброта і якась дитяча усмішка, нівелювали всі конфлікти”: на війні загинув тернополянин Сергій Коновал

Про Сергія Коновала газета “Свобода” писала неодноразово. В останньому з матеріалів розповідала про історію кохання його та дружини Ольги. Серце розривається на шматки, як згадаємо, як радісно молода пара розповідала про мрії і плани, про майбутнє…



Про Сергія на власні сторінці у ФБ написав його добрий товариш, з яким разом зняли не одну кінострічку Михайло Ухман.