Суперспосіб для пророщування насіння перцю без стимуляторів

Пророщування насіння перцю може бути не таким простим, як здається на перший погляд. Перед посадкою його варто не тільки обробити, але й попередньо замочити.

Деякі садівники застосовують спеціальні стимулятори росту, доступні в продажу, проте існує й інший спосіб, інформує Ukr.Media.

Пророщуємо насіння перцю правильно

Спочатку насіння потрібно обов’язково знезаразити. Для цього підійде не тільки розчин марганцівки, але й хлоргексидин.

Після обробки в цьому розчині можна братися до пророщування.

Якщо куплене насіння покрите фіолетовим або зеленим шаром, значить, воно вже було оброблене виробником від патогенних мікроорганізмів, його не потрібно додатково промивати.

Для прискорення процесу проростання рекомендується скористатися методом “шокової терапії”. Він полягає в чергуванні температур: спочатку насіння поміщають у гарячу воду, потім — у холодну. І так три рази.

Тримайте насіння 10 секунд у гарячій воді та 5 секунд — у холодній.

Цей метод не знижує якості посадкового матеріалу, тож ви можете застосовувати його без побоювань.

Гібридне та оброблене не рекомендуються до замочуваня, адже вони висаджуються тільки в сухому вигляді, при цьому зберігаючи захист повною мірою.