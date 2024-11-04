Допомога від ООН: понад 21 тисячу гривень аферисти видурили у тернополянина

У Тернополі за допомогою до співробітників поліції звернувся 57-річний чоловік, який віддав шахраям понад 21 000 гривень. За словами заявника, в месенджері він побачив оголошення щодо надання матеріальної допомоги, начебто від ООН.

Для того, щоб її отримати, потрібно було оформити заявку. Чоловік, не вагаючись, перейшов за покликанням. Дотримуючись вказівок, ввів реквізити банківської картки, CVV-код та пароль до неї. Опісля потерпілому прийшло сповіщення про списання грошей, повідомляють правоохоронці.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи афериста та здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Виплати від міжнародних організацій – шахрайська схема не нова, але досі дієва. Зловмисники, користуючись складним становищем людей, пропонують отримати кошти, надсилають фішингові посилання та отримують доступ до електронних гаманців. В результаті потерпілі втрачають всі свої заощадження.

Щоб вберегти свої кошти, варто добре пам’ятати:

не довіряйте оголошенням в соцмережах та повідомленням, які надходять на мобільний та обіцяють будь-які виплати;

не переходьте за посиланнями, які надходять вам у повідомленнях;

не вводьте реквізити та конфіденційні дані платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування в застосунку вашого банку або на порталі застосунку Дія.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.