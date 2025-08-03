Допомога для ветеранів та родин Героїв у Тернополі

У Тернополі діє Центр підтримки ветеранів та родин Героїв, який надає комплексну допомогу військовим, що повернулися з фронту. Як розповів директор закладу Руслан Баб’як, центр уже опрацював понад дві тисячі звернень від ветеранів.

Військові після повернення стикаються з різними проблемами – від фізичної реабілітації до психологічної адаптації. У місті функціонують реабілітаційні центри, зокрема Recovery та оздоровчо-реабілітаційний центр на Чумацькій, де ветерани можуть отримати кваліфіковану допомогу за направленням сімейного лікаря.

Центр підтримки також забезпечує юридичний супровід, психологічну допомогу та співпрацює з приватними підприємцями, які надають знижки або безкоштовні послуги для ветеранів.

“Підтримка ветеранів та родин загиблих захисників – це наш обов’язок перед тими, хто віддав найдорожче для захисту України. Ми вдячні приватним підприємцям, які долучаються до цієї важливої справи, надаючи знижки та безкоштовні послуги,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Паралельно в Тернополі діє система підтримки для родин загиблих захисників. За словами Ольги Грош, завідувачки сектору сімʼї Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, на обліку перебуває 614 родин, у яких виховується 322 дитини.

Для цих родин організовують духовні прощі до Зарваниці, Гори-Маківка, Лішні, що допомагає їм отримати духовну підтримку та відчути єдність. Діти з родин загиблих мають можливість відпочивати в таборах у Карпатах, відвідувати європейські країни в рамках молодіжних обмінів.

Для отримання допомоги можна звертатися за телефонами: 098-174-77-41 (Центр соціальних служб), 098-181-95-15 (Управління сім’ї) або 050-518-524 (Центр підтримки ветеранів).

Новина від пресслужби