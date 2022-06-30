Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вони сприятимуть змінам погодних умов. Зокрема, в регіоні можливі дощі та грози. Після опадів температурні показники відчутно знизяться.

Цими днями в області спостерігатиметься спекотна погода. Стовпчики термометрів місцями підвищуватимуться до +35 градусів.

«Спека, грози, похолодання, зірниці, блискавки, шквали, зливи, навіть смерчі – такі синоптичні герої вийдуть на поклін завершального дня дебютного літнього місяця. 30-го червня сильна спека спостерігатиметься у західних областях України, очікується максимально +30+35 градусів. Через значні температурні контрасти, від +35 до +25 градусів та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть смерчі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптиків, західні області у четвер належатимуть зоні підвищеного атмосферного тиску, тому суттєвих опадів не передбачають. Дощі та грозі можливі вихідними.