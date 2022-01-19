Українці завжди сильні своєю самоорганізацією, це довели події на Майдані та створення добробатів у 2014 році. Тепер у нас нові виклики та старі вороги і найкращий шлях до збереження нашої незалежності – це спільна робота громадян місцевого самоврядування та Збройних сил України на місцях, широкомасштабна та всеохоплююча підготовка населення до війни – це саме те, що може вберегти нашу країну від повномасштабного вторгнення ворога…

Кожен обласний центр – це бригада, кожне містечко – це батальйон, а кожне село – це рота!

Уже восьмий рік Україна перебуває в стані війни, попри певне покращення в оборонній сфері, очевидно, що зусилля керівництва держави є недостатніми, порівняно з тією загрозою, яка тільки збільшується з боку Московії. Нам потрібна цілісна доктрина національної безпеки, основою якої має стати принцип загальнонаціонального опору агресії.

Сьогодні ми спостерігаємо, як режим Путіна уже неприховано почав відтворювати СРСР. Йдеться про вторгнення до Казахстану та аншлюс республіки Білорусь. Очевидно, що на цьому Путін не зупиниться, – щоденно надходять тривожні новини з боку розвідок країн НАТО, які прямо говорять про агресивні плани Кремля стосовно України.

Саме потужна і дієва тероборона здатна зупинити агресивні плани ворога! Коли тероборона має тісні зв’язки з органами місцевого самоврядування від рівня облради до рівня старостинського округу, тоді кожен обласний центр – це бригада, кожне містечко – це батальйон, а кожне село – це рота! За таких умов військові дії проти нашої країни, а тим більше окупація нашої території, перетворюються на дуже ризиковану авантюру, а отже, втрачають сенс.

Основні рішення держави приймають в столиці, але це не означає, що ми на місцях маємо скласти руки і чекати вказівок. Тернопільщина – це найпатріотичніший край, де переплелися військові традиції часів козацтва та УПА, тут кожен населений пункт має своїх героїв, тут нема іншої думки, ніж проукраїнська!

Ще будучи депутатом ВРУ, я розробив законопроекти для покращення обороноздатності України: прив’язати витрати на ЗСУ до 5% ВВП, грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, мало б здійснюватися у розмірі, не меншому ніж 10 мінімальних заробітних плат, створення єдиної системи вишколу та мобілізації за швейцарським зразком, що лише частково втілено в новому законодавстві стосовно тероборони. Ганебний стан речей, коли вітчизняні підприємства оборонної сфери з року в рік втрачають замовлення, а виробничі потужності простоюють, в той час як армія критично потребує військової техніки і боєприпасів!

Тернопільщина зробить все, що від нас залежить, щоби захистити Україну

Доки реальні проблеми оборони країни будуть замовчуватися? Доки ми всі будемо вдавати, ніби в нас усе добре? Доки ми всі будемо жити з надією, що повномасштабного вторгнення не буде? Депутатський корпус Тернопільської обласної ради неодноразово звертався до керівництва держави з пропозиціями, які мали б суттєво підвищити обороноздатність. Втім, таке враження, що центральна влада перебуває у якомусь паралельному світі і не хоче бачити реальних загроз та розумних пропозицій!

Тернопільщина не буде чекати, поки російські війська вторгнуться на територію області! Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб захистити Україну! Втім, ми маємо вирішувати передусім завдання, якими нас обмежує законодавство, а це налагодження найбільш ефективної співпраці між силовими структурами, ЗСУ та органами місцевого самоврядування на території Тернопільської області.

Очевидно, що саме тероборона є тут найважливішою і найбільш перспективною ланкою. Втім суспільство досі слабо проінформоване щодо ролі і функцій тероборони, внаслідок чого ми, зокрема, зіткнулися з такою прикрою ситуацією, яка була в Глибочку, де військовим місцева громадськість не захотіла надати приміщення під ТРО.

Нам зараз потрібно зосередитися на першочергових кроках і налагодити роботу так, щоб кожен житель області чітко знав свої обов’язки в разі загострення ситуації. Нам потрібно сформувати таку інформаційну політику, коли всі мешканці області будуть готові до спротиву і в суспільстві буде єдина думка щодо потреб захисту країни. Інформування щодо діяльності та функцій ТРО має стати частиною щоденного інформаційного простору в Тернопільській області.

Оскільки ТРО не може охопити все населення області і внаслідок недосконалої законодавчої бази нема механізмів масового залучення людей, нам слід підготувати систему заходів в сфері військово-патріотичних вишколів та посиленої роботи в сфері цивільного захисту.