«Дністер» та «Агрон» здобули перемоги в аматорському чемпіонаті

1 листопада у дев’ятому турі чемпіонату України серед аматорів у першій групі заліщицький «Дністер» приймав ФК «Маяк» (Сарни, Рівненська область), а наступного дня великогаївський «Агрон» – «Колос» (Полонне, Хмельницька область).

У суботу заліщицькі футболісти у досить непростому поєдинку святкували перемогу з мінімальним рахунком. Єдиний м’яч у першому таймі забив Іван Дячинський.

«ФК «Дністер» – ФК «Маяк» (Сарни, Рівненська область) – 1:0 (1:0).

Гол: І. Дячинський (12).

У неділю «Агрон» впевнено переміг футболістів з Хмельниччини. На 5-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Олександр Понєдєльнік. На 25-й хвилині воротар гостей зреагував на удар Валентина Білика, але першим на добиванні був Руслан Луцик – 0:2. Через дві хвилин футболісти «Колоса» відквитали один м’яч, відзначився Кирило Костенко.

У другому таймі глядачі ще побачили два голи у виконанні «агронівців». На 79-й хвилині Богдан Семенець забив третій м’яч – 3:1, а остаточний рахунок на 82-й хвилині встановив Тарас Гром’як – 4:1.

ФК «Агрон» – «Колос» (Полонне, Хмельницька область) – 4:1 (2:1).

Голи: О. Понєдєльнік (5), Р. Луцик (25), Б. Семенець (74), Т. Гром’як (82). – К. Костенко (27).

Після цих поєдинків «Дністер» із 19 заліковими пунктами очолює турнірну таблицю «Агрон» маючи в активі 17 очок на 2-му місці.

У десятому турі другого кола 8 листопада «Дністер» в гостях зустрінеться із СК «Коростень/Агро-Нива» (Житомирська область), а наступного дня «Агрон» із ФК «Костопіль» (Рівненська область).