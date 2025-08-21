«Дністер» та «Агрон» стартували в аматорському чемпіонаті

17 серпня стартував новий сезон 2025/2026 у чемпіонаті України серед аматорів. У першій групі, де виступають великогаївський «Агрон» і заліщицький «Дністер» зіграли п’ять поєдинків.

Заліщицький «Дністер» у статусі чемпіона України вдома зіграв унічию із СК «Коростень Агро-Нива» з Житомирщии. Заліщицькі футболісти дуже старалася перед численними вболівальниками, хотіли розпочати сезон з перемоги, мали й непогані моменти, але м’яч вперто не йшов у ворота… Ключовим епізодом зустрічі стала 84-та хвилина, коли арбітр призначив пенальті у ворота коростенців. Однак воротар команди гостей Богдан Синицький проявив майстерність і відбив удар з «позначки».

Натомість «Агрон» вдало розпочав новий сезон, здобувши виїзну перемогу з мінімальним рахунком над ФК «Костопіль» з Рівненщини.

ФК «Костопіль» – ФК «Агрон» – 0:1 (0:0).

Гол: Тарас Гром’як (88).

У другому турі 24 серпня «Дністер» гратиме виїзний поєдинок із ФК «Миколаїв»з Львівщини, а «Агрон» прийматиме ФК «Тростянець» з Волинської області.