21.08.2025 18:31

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

«Дністер» та «Агрон» стартували в аматорському чемпіонаті

21.08.2025

Галина Кіт

55

Тернопільщина, Новини, Спорт, Теми

Поширити:

17 серпня стартував новий сезон 2025/2026 у чемпіонаті України серед аматорів. У першій групі, де виступають великогаївський «Агрон» і заліщицький «Дністер» зіграли п’ять поєдинків.

Заліщицький «Дністер» у статусі чемпіона України вдома зіграв унічию із СК «Коростень Агро-Нива» з Житомирщии. Заліщицькі футболісти дуже старалася перед численними вболівальниками, хотіли розпочати сезон з перемоги, мали й непогані моменти, але м’яч вперто не йшов у ворота… Ключовим епізодом зустрічі стала 84-та хвилина, коли арбітр призначив пенальті у ворота коростенців. Однак воротар команди  гостей Богдан Синицький проявив майстерність і відбив удар з «позначки».

Натомість «Агрон» вдало розпочав новий сезон, здобувши виїзну перемогу з мінімальним рахунком над ФК «Костопіль» з Рівненщини.

ФК «Костопіль» – ФК «Агрон» – 0:1 (0:0).

Гол: Тарас Гром’як (88).

У другому турі 24 серпня «Дністер» гратиме виїзний поєдинок із ФК «Миколаїв»з Львівщини, а «Агрон» прийматиме ФК «Тростянець» з Волинської області.

Теги: аматорський футбол

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах