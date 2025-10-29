«Дністер» очолив турнірну таблицю

26 жовтня у восьмому турі чемпіонату України серед аматорів у першій групі заліщицький «Дністер» зустрічався із ФК «Тростянець» (Волинська область), а матч лідерів турнірної таблиці великогаївського «Агрона» – з ФК «Корміл» (Яворів, Львівська область) перенесли на інший день. Приємно повідомити, що заліщицькі футболісти в аматорському чемпіонаті святкували перемогу з великим рахунком.

«Дністер» здобув впевнену перемогу відвантаживши три сухі м’ячі супернику ще у першому таймі. Загалом поєдинок завершився впевненою перемогою заліщицьких футболістів. Голи у заліщан забивали: М. Михайленко (5), М. Ландяк (21), Н. Процик (32), Ю. Захарків (60). Натомість господарі могли відквитати один м’яч на 62-й хвилині.

ФК «Тростянець» (Волинська область) – ФК «Дністер» – 1:4 (0:3).

Після цього поєдинку «Дністер» із 16 заліковими пунктами очолив турнірну таблицю.

У дев’ятому турі 1 листопада «Дністер» прийматиме «Маяк» (Сарни, Рівненська область), а наступного дня «Агрон» – «Колос» (Полонне, Хмельницька область).