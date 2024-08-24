«Дністер» і «Галич» дебютували в аматорському чемпіонаті

17 серпня стартував новий сезон-2024/25 в аматорському чемпіонаті України у якому в група 1 беруть участь три команди з Тернопільської області.

Учасники групи 1: ФК «Миколаїв» (Львівська область), «Фенікс» (Підмонастир, Львівська область), «Агрон» (Великі Гаї), «Галич» (Збараж), «Дністер» (Заліщики), «Колос» (Полонне, Хмельницька область), «VIVAD» (Романів, Житомирська область), ФК «Лісне» (Київська область), «Мрія» (Гостомель, Київська область), «Сокіл» (Михайлівка-Рубежівка, Київська область).

У суботу домашніми поєдинками дебютували в аматорському чемпіонаті збаразький «Галич» та заліщицький «Дністер».

«Дністер» приймав чемпіона Хмельницької області команду «Колос» (Полонне), а збаражчани «Фенікс» (Підмонастир) з Львівщини.

Вийти вперед заліщанам вдалося завдяки стандарту. Червонецький подав з кутового, Процик продовжив у район воротарського майданчику, звідки м’яч у ворота суперника переправив Пасічник.

Подвоїв рахунок Микола Ландяк, який отримав передачу на лінії штрафного майданчика та пробив повз воротаря гостей.

Фактично крапку у грі поставив Юрій Головачук, який вийшов на заміну забив третій м’яч у ворота «Колоса».

Слабкою втіхою для опонентів став гол Борисевича, але одразу після цього пролунав фінальний свисток, який зафіксував переконливу звитягу заліщан.

«Дністер» – «Колос» – 3:1 (1:0).

Голи: Пасічник (32), Ландяк (80), Головачук (90+2) — Борисевич (90+3)

«Дністер» (стартовий склад): Попович, Червонецький, Пасічник, Стрільчук, Чемерейко, Шишигін, Бобик, Білик, Ландяк, Голодрига, Процик.

У Збаражі господарі в компенсований час організували гол «у роздягальню»: Артем Васильченко з 30-ти метрів вистрілив у дальній нижній кут воріт, що стало несподіванкою для голкіпера «Фенікса» – 0:1.

У дебюті другої 45-хвилинки збаражчани подвоїли перевагу: Максим Крамарчук у штрафній площі навісив на голову Олександра Божка, і той засвітив на табло – 0:2.

Невдовзі підмонастирці скоротили відставання в рахунку: на добиванні після сейву воротаря результативно зіграв Задорожний – 1:2. А вже за мить Лойко прострілив із правого краю футбольного поля, і Вадим Янчак головою увігнав сферу в ціль – 2:2.

«Галич» – «Фенікс» – 2:2 (1:0).

Голи: Васильченко (45+1), Божко (46). – Задорожний (55), Янчак (62).

«Галич»: Загурський, Царюк (Літус, 90), Рижук, Чубатий, Возьний, Дума (Черній, 58), Ласий (Милян, 49), Васильченко, Божко (Козарчук, 86), Симчук (Купчак, 82), Крамарчук (Яцків, 72).

Поєдинок великогаївського «Агрона» проти «Мрії» (Гостомель, Київська область) перенесли на резервний день через участь наших земляків у фінальному поєдинку кубку Тернопільської області.