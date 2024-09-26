«Дністер» і «Агрон» здобули чергові перемоги в аматорському чемпіонаті

22 вересня відбулися поєдинки п’ятого туру аматорського чемпіонату України, у якому в групі 1 беруть участь три команди з Тернопільської області. Заліщицький «Дністер» приймав «Сокіл» (Михайлівка-Рубежівка, Київська область), а «Галич» і «Агрон» грали виїзні поєдинки також з командами з Київщини відповідно з гостомельською «Мрією» та ФК «Лісне».

Великогаївський «Агрон» завдяки дублю Тараса Гром’яка (38 і 46 хвилини) на виїзді здолав «Лісне» – 2:0. «Дністер» у Заліщиках переміг «Сокіл» – 2:1 (Голи: Пасічник, 49, Червонецький, 83. – Овчарук, 73). «Галич» в Гостомелі розписав нічию з місцевою «Мрією» – 1:1 (Голи: Симчук, 71. – Ярмак, 45+2).

«Дністер» й «Агрон» продовжують очолювати турнірну таблицю групи 1 маючи стовідсотковий показник набраних очок. Кожна з команд здобула 5 перемог у 5 матчах. «Галич» з двома очками на передостанньому місці.

5 жовтня у шостому турі «Агрон» гратиме на виїзді з «Мрією», а 6 жовтня «Галич» прийматиме «Дністер».